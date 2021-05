Stand: 07.05.2021 12:01 Uhr Geflügelpest in Lorup: 20.000 Puten getötet

In der Samtgemeinde Werlte (Landkreis Emsland) gibt es einen weitere Ausbruch der hoch-ansteckenden Geflügelpest. Betroffen sind fast 20.000 Tiere einer Putenhaltung in Lorup. Die Tiere sind auf Anordnung des Landkreises getötet worden. Die bereits wegen eines Vogelgrippe-Befalls in Lorup und Börger errichteten Sperrbezirke und ein Beobachtungsgebiet gelten weiter, sind aber etwas erweitert worden. Im Sperrbezirk liegen rund 60 Betriebe mit rund 1,5 Millionen Vögeln. Im Beobachtungsgebiet sind es fast vier Millionen. Alle Tiere müssen im Stall bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.05.2021 | 15:00 Uhr