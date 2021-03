Stand: 18.03.2021 08:33 Uhr Geflügelpest in Lohne: Veterinäre keulen 2.800 Tiere

Die Landkreise Vechta und Diepholz haben am Mittwoch je einen neuen Fall von Geflügelpest gemeldet. In einem Gänsebetrieb in Lohne werden deshalb 2.800 Tiere getötet. Ebenfalls betroffen ist ein Hobbyhalter in der Stadt Diepholz. Nach zahlreichen Fällen, auch in den Nachbarkreisen Cloppenburg und Oldenburg, sind bereits mehr als eine halbe Million Puten, Gänse, Enten und Hühner gekeult worden. Experten rufen die Halter zu großer Sorgfalt auf. Es sei damit zu rechnen, dass sich das Seuchengeschehen erst mit höheren Temperaturen beruhigen werde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.03.2021 | 06:30 Uhr