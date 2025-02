Stand: 25.02.2025 09:34 Uhr Geflügelpest in Hoogstede bekämpft: Keine weiteren Fälle

Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat einen Ausbruch der Geflügelpest in Hoogstede erfolgreich bekämpft. In den vergangenen Wochen seien keine weiteren Fälle der Krankheit aufgetreten, teilte die Behörde mit. Der Landkreis hebt daher nun die Schutz- und Überwachungszone auf. Das Geflügel aus dem betroffenen Gebiet dürfe wieder frei gehalten werden und lebend transportiert werden. Das Virus war im Januar in einem Legehennenbetrieb in Hoogstede ausgebrochen.

