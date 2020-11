Stand: 26.11.2016 18:12 Uhr Geflügelpest: 100.000 Tiere vorsorglich getötet

Rund 100.000 Puten und Hühner sind nach dem Auftreten von Geflügelpest in Barßel (Landkreis Cloppenburg) inzwischen getötet worden. Bei den Tieren handelt es sich um den Bestand des betroffenen Unternehmens und von zwei benachbarten Geflügelbetrieben. Trotz der Geflügelpest-Fälle in den letzten Tagen sei das anstehende Weihnachtsgeschäft mit Gänsen, Hühnern und Puten nicht in Gefahr, teilte der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft am Freitag mit. Bisher seien keine weiteren Betriebe in Niedersachsen von der gefährlichen H5N8-Variante betroffen, hieß es am Freitag. In einem Sperrbezirk um den Mastbetrieb in Barßel wird das Geflügel weiterer Höfe regelmäßig untersucht. Der Deutsche Tierschutzbund hatte bereits am Donnerstag deutliche Kritik an der Tötung gesunder Tiere geübt.

"Keine gesunden Tiere töten"

Statt in Panik zu verfallen und Zehntausende von Tieren zu töten, müssten die Landwirte angehalten werden, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen noch strikter einzuhalten. "Die vorbeugende Tötung nicht nachweislich infizierter Tiere ist aus Tierschutzsicht klar abzulehnen", sagte Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder. Bis eine Infektion sicher nachgewiesen sei, sollten zunächst nur Sicherheitsmaßnahmen angeordnet werden. So könne eine Schutzimpfung sinnvoll sein, um die Seuche einzudämmen, auch wenn sie grundsätzlich verboten sei. Im Einzelfall könne diese Maßnahme von der Behörde angeordnet werden. Die massenhafte Tötung von Tieren sei auch eine Folge der "aus dem Ruder gelaufenen Agrarindustrie", kritisierten die Tierschützer. Immer mehr Tiere würden auf immer engeren Raum in immer größeren Ställen gehalten. So lasse sich eine Seuche kaum noch eingrenzen.

Erster Fall in einem Nutztierbetrieb

Dass in dem Geflügelmastbetrieb in Barßel die hochansteckende Erreger-Variante H5N8 gefunden wurde, hatte das Friedrich-Loeffler-Institut am Mittwoch bestätigt. Die Infektion ist der erste bestätigte Fall von Geflügelpest in einem niedersächsischen Nutzgeflügelbestand seit dem aktuellen Ausbruch des Virus. "Es stehen jetzt schwierige Wochen für die Geflügelhalter in Niedersachsen bevor", sagte Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) in einer Erklärung im Landtag. Er selbst sehe die industrielle Massentierhaltung auch kritisch, sagte Meyer mit Blick auf die Umweltverbände. Allerdings sei diese nicht Schuld an der Geflügelpest. Es gelte vielmehr, das Geschehen "ohne parteipolitische Scheuklappen schnellstmöglich einzudämmen".

Opposition will landesweite Stallpflicht

Die CDU-Fraktion verlangte erneut die landesweite Anordnung einer Stallpflicht. "Wer glaubt, dass er von Landkreis zu Landkreis anders vorgehen kann, verkennt vollkommen den Ernst der Lage", sagte der landwirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Helmut Dammann-Tamke. Der FDP-Abgeordnete Hermann Grupe (FDP) warf Meyer vor, er erhöhe wissentlich die Sicherheitsrisiken. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Hans-Joachim Janßen, wies dagegen darauf hin, dass bereits 97 Prozent aller Geflügelbestände in Niedersachsen von der Stallpflicht betroffen seien. Dabei berief er sich auf Angaben des Landwirtschaftsministerium. Für die restlichen drei Prozent sei eine Aufstallung laut wissenschaftlicher Risikobewertungen nicht nötig.

Sperrzone eingerichtet

Rund um den Hof in Barßel wurde ein Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens drei Kilometern festgelegt. Nach Angaben des Landkreises gibt es im Sperrgebiet 88 Betriebe mit 428.000 Tieren. In einem Ein-Kilometer-Radius rund um den betroffenen Hof leben insgesamt 111.000 Tiere. Die Umstände, wie das Virus in den Stall kommen konnte, sind unterdessen noch ungeklärt. Mehrere Möglichkeiten kommen für die Behörden in Betracht: War es ein Stück infizierter Vogelkot, das an einem Strohhalm oder am Futter klebte? War es Unaufmerksamkeit des Personals? Oder haben vielleicht Nager wie Ratten oder Mäuse das hochansteckende Virus in den Putenstall eingeschleppt? Bewiesen ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine dieser Möglichkeiten.

Stallpflicht bereits seit 11. November

Die Infektion erfolgte, obwohl der Landkreis Cloppenburg schon am 11. November die Stallpflicht angeordnet hatte. Nach den letzten verfügbaren Zahlen werden im Landkreis Cloppenburg 2016 mehr als 13,2 Millionen Puten und Hühner gehalten. Die Infektion im Landkreis Cloppenburg stellt bislang erst den zweiten bundesweiten Fall in einem Nutztierbetrieb nennenswerter Größe dar. "Wenn bald mehr Nutzbetriebe betroffen sind, ändert das die Einschätzung des Risikos", sagte Elke Reinking, Sprecherin des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI), NDR.de. "Es ist ein klares Indiz dafür, wie verbreitet das Virus im Land bereits ist. Wenn sich dieser Trend verstärkt, müsste als eines der letzten Mittel dann vielleicht auch noch die bundesweite Stallpflicht erwogen werden."

