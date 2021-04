Stand: 28.04.2021 15:05 Uhr Gefangen im Güllebecken: Feuerwehr rettet Entenküken

Frisch geschlüpft und schon im Güllebecken gelandet. Die Feuerwehr hat in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) am Dienstag mehrere kleine Entenküken gerettet. Die Mutter-Ente hatte in dem Güllebehältnis gebrütet. Anwohner bemerkten die geschlüpften Küken in ihrer misslichen Lage und alarmierten die Einsatzkräfte. Ausgerüstet mit Atemschutz, Wathosen und Keschern gelang es den Feuerwehrleuten, die meisten Küken zu retten. Drei Tiere überlebten das Bad in der Gülle nicht. Die Überlebenden werden nun in einer Naturheilpraxis für Vögel aufgepäppelt.

VIDEO: Bissendorf: Feuerwehr rettet Entenküken aus Güllegrube (1 Min)

