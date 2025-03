Stand: 20.03.2025 07:30 Uhr Gefährdung des Straßenverkehrs: 31-Jähriger in Osnabrück vor Gericht

Wegen zahlreicher Delikte im Straßenverkehr muss sich ab Donnerstag ein 31-jähriger Mann aus Lingen (Landkreis Emsland) vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Wie das Gericht mitteilte, soll der Angeklagte unter anderem acht Mal dabei erwischt worden sein, wie er ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war. Bei den Kontrollen habe die Polizei außerdem festgestellt, dass der 31-Jährige mehrmals unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Einmal habe er sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Außerdem soll er andere Verkehrsteilnehmende bedrängt und bedroht haben, so das Gericht. Für diese Taten wurde der 31-Jährige bereits im vergangenen Jahr vom Amtsgericht Osnabrück zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Er ist aber nun vor dem Landgericht in Berufung gegangen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück