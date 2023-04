Stand: 30.04.2023 11:33 Uhr Geeste: Mann überfährt Verkehrsinsel und landet im Graben

Am Samstagabend ist ein 56-Jähriger in Geeste (Landkreis Emsland) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann überfuhr laut Polizei beim Abbiegen eine Verkehrsinsel und kam danach in einem Graben zum Stehen. Dabei wurde der 56-Jährige den Angaben zufolge vermutlich deshalb schwer verletzt, weil er nicht angeschnallt war. Er kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der 56-Jährige stark alkoholisiert war: Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,63 Promille.

