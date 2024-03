Stand: 20.03.2024 12:49 Uhr Geeste: Mann entsorgt Asche im Müll - Teenager löschen Feuer

Ein 73-Jähriger hat in Geeste im Landkreis Emsland Asche aus seinem Kamin in einer Restmülltonne entsorgt und dadurch am Dienstagabend einen Brand ausgelöst. Das Feuer sprang schnell auf eine zweite Mülltonne über. Ein 15-Jähriger Nachbar bemerkte den Brand zufällig und rief die Feuerwehr. Zusammen mit einem 18-Jährigen, der gerade an dem Haus vorbei lief, löschten sie das Feuer mit einem Gartenschlauch. Gemeinsam konnten sie so verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen, so die Polizei. Lediglich die Hauswand und Teile des Dachs wurden beschädigt. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort anschließend. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden, sagte eine Polizeisprecherin.

