Stand: 18.12.2021 08:44 Uhr Geeste: Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Geeste im Landkreis Emsland tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonnabend gegen 5.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und einem Auto. Der Fußgänger sei durch den Aufprall schwer verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.12.2021 | 09:00 Uhr