Stand: 18.12.2021 14:09 Uhr Geeste: 23-Jähriger erliegt nach Unfall seinen Verletzungen

Ein 23 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in Geeste im Landkreis Emsland tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Auto den jungen Mann am Sonnabend gegen 5.45 Uhr im Geester Ortsteil Groß Hesepe. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das Unfallopfer auf der Straße befunden haben. Der 36 Jahre alte Fahrer des Autos konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 23-Jährige erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraße 225 südwestlich von Meppen war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

VIDEO: Auto erfasst Fußgänger - Tödlicher Unfall in Geeste (1 Min)

