Gedenken an den Krieg: Grüne kritisieren Planung der Stadt Osnabrück

Der Stadtverband der Grünen übt Kritik an der Organisation der Gedenkveranstaltungen in Osnabrück zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Konkret kritisieren die Grünen, dass keine zentrale Gedenkveranstaltung am Jahrestag, dem 8. Mai, geplant sei. Gegenüber dem NDR machte die Stadt deutlich, dass sie bewusst ein umfangreiches Programm rund um den Jahrestag statt einer einzelnen Veranstaltung organisiert habe. Es gebe unter anderem Ausstellungen und einen ökumenischen Gottesdienst. Dieses Konzept habe der Rat einstimmig beschlossen, sagte ein Sprecher der Stadt. Auch die Grünen loben das vielfältige Programm und finden trotzdem: Wenn am 9. Mai feierlich die Maiwoche eröffnet wird, ein Frühlingsfest in der Stadt, dürfe man das Ende der Nazi-Herrschaft am 8. Mai nicht ignorieren.

