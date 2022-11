Gasspeicher Rehden verfehlt 95-Prozent-Ziel Stand: 01.11.2022 14:05 Uhr Stichtag 1. November: Bis heute sollten die Gasspeicher in Deutschland zu mindestens 95 Prozent gefüllt sein. Dieses Ziel haben alle erreicht - nur nicht der in Rehden im Landkreis Diepholz.

Es habe technische Gründe, dass der größte europäische Gasspeicher den Füllstand von 95 Prozent nicht erreicht habe, sagte Sebastian Bleschke, Geschäftsführer des Branchenverbandes Initiative Energien Speichern (INES). Zuletzt war der Speicher zu 91,4 Prozent gefüllt. Für mehr hätte man die Einspeichermöglichkeiten schon in den vergangenen Monaten stärker ausnutzen müssen, hieß es.

Ein Prozent Füllstand im Frühjahr

Trotz des verfehlten Ziels sei in Rehden in den vergangenen Monaten viel passiert, so der Speicherverband. Im Frühjahr war der Speicher - damals noch in der Hand von Gazprom - nur zu einem Prozent gefüllt, im August waren es dann rund 60 Prozent. Den Zielfüllstand von 95 Prozent zum 1. November schreibt das Energiewirtschaftsgesetz vor. Der Verband machte keine Angaben dazu, wann die 95 Prozent erreicht werden könnten.

Gespeichertes Gas reicht für zwei bis drei Monate

Insgesamt sind die Speicher in Deutschland inzwischen zu mehr als 98 Prozent gefüllt - und erreichen in punkto Gasmenge einen neuen Höchststand: Rund 242 Terrawattstunden waren es zu Beginn des Wochenendes. Im Januar und Februar 2022 wurden laut Bundesnetzagentur deutschlandweit insgesamt 227 Terrawattstunden verbraucht. Je nach Wetterlage reiche das gespeicherte Gas demnach für zwei bis drei Monate, heißt es. Deutschland habe für den bevorstehenden Winter sehr gut vorgesorgt, so INES-Geschäftsführer Bleschke.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.11.2022 | 12:00 Uhr