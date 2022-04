Stand: 14.04.2022 15:29 Uhr GPS-Geräte für Landwirtschaft: Diebstahlserie in Osnabrück

Im Landkreis Osnabrück und Nachbarkreisen häufen sich die Diebstähle von GPS-Geräten und Bedienelementen, mit denen landwirtschaftliche Fahrzeuge gesteuert werden. Seit Mitte Januar ist allein im Landkreis Osnabrück ein Schaden von 300.000 Euro durch derartige Diebstähle entstanden. Die Diebe haben es laut Polizei auf Geräte der Marke John Deere abgesehen. Die Beamten bitten nun Landwirte und landwirtschaftliche Betriebe eindringlich, nach Feierabend die GPS- und Bedienelemente abzubauen und diese an sicheren Orten zu lagern. Zudem hat die Polizei Bürger dazu aufgerufen, sich umgehend über den Notruf 110 zu melden, falls sie auffällige Beobachtungen zu Diebstählen an landwirtschaftlichen Maschinen machen. Sonstige Hinweise nähmen die örtlichen Dienststellen entgegen, betonte die Polizei am Donnerstag.

