Fußwallfahrt nach Telgte gestartet: Tausende Pilgernde erwartet Stand: 08.07.2023 11:23 Uhr Am Samstagmorgen hat die 171. Fußwallfahrt von Osnabrück nach Telgte in Nordrhein-Westfalen begonnen. Auf der rund 43 Kilometer langen Strecke werden mehrere Tausend Teilnehmende erwartet.

Nach zwei Pilgermessen in der Osnabrücker Innenstadt haben sich die ersten Pilgerinnen und Pilger gegen 3 Uhr morgens auf den Weg Richtung Telgte bei Münster gemacht. An den Rast- und Haltpunkten können sich weitere Menschen dem Pilgerzug anschließen. Wegen der hohen Temperaturen und der Sommerferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sei eine genaue Prognose der Teilnehmerzahl schwierig, sagte der Technische Leiter der Wallfahrt, Karl-Heinz Schomaker, im Vorfeld. Die Organisatoren rechnen jedoch insgesamt mit mehreren Tausend Teilnehmenden.

Die Telgter Wallfahrt gilt als die größte Fußwallfahrt im deutschsprachigen Raum. Den Organisierenden zufolge hat sie sich seit 1852 aus einer Laienbewegung von etwa 25 Katholiken entwickelt. Aus dem Bistum Osnabrück beteiligen sich rund 30 Gemeinden. 25 Begleitfahrzeuge transportieren das Gepäck. "Mit den Begleitfahrzeugen entsteht ein Pilgerzug von etwa zwei Kilometern Länge", sagte Karl-Heinz Schomaker. In Telgte können die Teilnehmenden auf den Emswiesen zelten, auf selbst mitgebrachten Isomatten in der Sporthalle einer Schule oder im St.-Rochus-Krankenhaus übernachten. In diesem Jahr steht die Wallfahrt unter dem Motto "Habt Vertrauen - ich bin es". Die Pilgernden sollten trotz Kriegen, Klimawandel und Skandalen in der Kirche den Glauben an Gott nicht verlieren und weiter hoffen, so Schomaker.

Rückkehr am Sonntag

Am Sonntag machen sich die Pilgernden ab 8 Uhr auf den Rückweg. Die Ankunft in Oesede bei Osnabrück ist für den Abend geplant. Wegen des späteren Starts werden am Sonntag etwas weniger Teilnehmende erwartet, so die Organisatoren.

