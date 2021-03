Stand: 27.03.2021 10:28 Uhr Fußgängerin von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer hat am Freitagabend in Osnabrück zwei Fußgänger mit seinem Wagen erfasst. Eine Frau wurde lebensgefährlich, ihr Mann leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 25-jährige Autofahrer war demnach zu schnell in eine Kurve gefahren und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab, streifte erst eine Mauer und erfasste dann die 43 Jahre alte Fußgängerin. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird den Angaben zufolge wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

