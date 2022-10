Stand: 10.10.2022 11:51 Uhr 87-jähriger Fußgänger in Meppen lebensgefährlich verletzt

In Meppen im Landkreis Emsland ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall ein 87-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Als ein 82-Jähriger mit seinem Pkw einen Kreisverkehr in Richtung der B70 verließ, übersah er den Mann. Der Pkw-Fahrer blieb bei der Kollision unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.10.2022 | 13:30 Uhr