Fürstenau: Zwei Tote bei Unfall auf B214

Bei einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B214 bei Fürstenau (Landkreis Osnabrück) sind am Donnerstag ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin ums Leben gekommen. Ein sechsjähriges Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt, der Vater schwer. Nach Angaben der Polizei war der Pkw des Mannes in den Gegenverkehr geraten, nachdem ihn ein Transporter gerammt hatte. Der Motorradfahrer und die Frau im Beiwagen prallten daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in die Seite des Autos. Sie waren auf der Stelle tot.

