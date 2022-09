Fürstenau: Fünf Menschen stürzen von Balkon in die Tiefe Stand: 25.09.2022 20:58 Uhr An einem Einfamilienhaus in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntag eine Balkonbrüstung abgebrochen. Fünf Männer wurden dabei verletzt.

Laut Polizei schweben zwei von ihnen in Lebensgefahr, die drei anderen erlitten schwere Verletzungen. Wie ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte, sollen sich die Betroffenen im ersten Obergeschoss des Hauses im Rahmen einer Feier gegen die Brüstung des Holzbalkons gelehnt haben. Diese brach plötzlich ab und die Männer stürzten auf eine gepflasterte Terrasse. Zwei Hubschrauber und mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser.

Sturz von Balkon - keine strafrechtlichen Ermittlungen

Die genaue Ursache für das Unglück ist noch unklar. Der Boden des Balkons sei nicht abgestürzt, sagte der Polizeisprecher. Er betonte, dass derzeit keine strafrechtlichen Ermittlungen geführt würden, da von einem Unglücksfall ausgegangen wäre.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.09.2022 | 06:30 Uhr