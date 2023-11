Stand: 10.11.2023 08:40 Uhr Fürstenau: Bürgerentscheid zu Flüchtlingsunterkunft wahrscheinlich

In Fürstenau im Landkreis Osnabrück wird es voraussichtlich einen Bürgerentscheid zur Zukunft der Unterkunft für Geflüchtete geben. Gegner haben nach eigenen Angaben etwa 850 Unterschriften gesammelt. Das wären mehr als erforderlich. Die Initiatoren wollen verhindern, dass die Unterkunft dauerhaft betrieben wird. Bisher war sie nur als vorübergehende Wohnanlage gedacht. Fürstenaus Samtgemeindebürgermeister Matthias Wübbel (SPD) kündigte auf NDR Anfrage an, die Unterschriftenlisten zu prüfen und zeitnah einen Wahltermin festzulegen. Bis zum Bürgerentscheid hängen die Verhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer der Anlage in der Schwebe. Geplant ist, dass die Gemeinde das Gelände kauft und es an das Land als Betreiber der Unterkunft verpachtet.

