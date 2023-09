Stand: 26.09.2023 06:17 Uhr Fürstenau: Bürgerbegehren gegen Unterkunft für Geflüchtete

Gegner einer Unterkunft für Geflüchtete in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) sammeln seit Dienstag Unterschriften für einen Bürgerentscheid. Sie befürchten ein Ghetto und mehr Straftaten, wenn die seit einem Jahr bestehende Unterkunft auf einem ehemaligen Kasernengelände auf Dauer eingerichtet wird. Nach den bisherigen Erfahrungen hält die Polizei dies jedoch für unwahrscheinlich. Fürstenau würde sogar davon profitieren, sagt Stadtdirektor und Samtgemeinde-Bürgermeister Matthias Wübbelv (SPD). Die Stadt will die ehemalige Kaserne kaufen und für eine Million Euro im Jahr an die Landesaufnahmebehörde vermieten. Fürstenau würde keine Quoten-Zuweisungen mehr bekommen, so Wübbel. Hausärzte, Kitas und Schulen würden entlastet, weil Erwachsene und Kinder in der Unterkunft versorgt und behandelt würden.

Weitere Informationen Geflüchteten-Zustrom: "Auf Dauer der Gesellschaft nicht zuzumuten" Niedersachsens Innenministerin Behrens appelliert an den Bund, Routen zu schließen und Schleuserbanden zu stoppen. (25.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.09.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge