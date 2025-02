Stand: 16.02.2025 12:34 Uhr Fürstenau: Autofahrer prallt auf der B214 gegen Baum

In Fürstenau im Landkreis Osnabrück ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, kam gegen 5.40 Uhr auf der B214 ein Mann mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Das auf der Straße abgestellte Fahrzeug eines Ersthelfers sei dann in der Folge von einer Autofahrerin übersehen und angefahren worden. Dabei sei niemand verletzt worden, so der Sprecher.

