Fürstenau: 81-Jähriger prallt mit Transporter gegen Hauswand Stand: 26.09.2022 19:00 Uhr Ein 81 Jahre alter Mann ist am Montag auf de Bundesstraße 214 im Landkreis Osnabrück mit einem Transporter gegen eine Hauswand gefahren. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber transportierte den Senior in eine Klinik. Ersthelfer hatten sich nach dem Unfall um den Mann gekümmert, wie die Polizei mitteilte. Nach Erkenntnissen der Ermittler war der Mann aus Haren (Landkreis Emsland) gegen 14 Uhr aus Osnabrück kommend auf der B214 unterwegs. In einem Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, touchierte einen Findling und prallte dann gegen das Haus. Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Fahrzeug. Der Transporter hat einen Totalschaden. Das Mauerwerk an dem Gebäude wurde leicht beschädigt.

