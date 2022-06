Stand: 07.06.2022 16:30 Uhr Für guten Zweck: Wandernde Feuerwehrleute besuchen Osnabrück

15 Feuerwehrleute aus den Niederlanden und Deutschland haben heute auf ihrem 700 Kilometer langen Staffellauf Station in Osnabrück gemacht. Sie laufen in kompletter Ausrüstung von Amsterdam nach Berlin. Unterwegs sammeln sie Spenden für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die Kinderkrebshilfe Holland, für Feuerkrebserkrankte - eine nicht anerkannte Berufskrankheit von Feuerwehrleuten - und für das Familienhaus Münster. Am Christlichen Kinderhospital haben die Feuerwehrleute kleine Überraschungen an die Patientinnen und Patienten verteilt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.06.2022 | 19:30 Uhr