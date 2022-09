Stand: 30.09.2022 18:25 Uhr Für den Katastrophenfall: Meppen erhält neue Sirenen

In der Stadt Meppen werden an 26 Standorten neue Sirenen errichtet. Damit sollen Bürgerinnen und Bürger bei Katastrophen frühzeitig gewarnt werden, teilte die Stadt mit. Der Ausbau wird vom Land bezuschusst. Niedersachsen beteiligt sich damit am bundesweiten Sirenenförderprogramm.

