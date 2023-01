Stand: 17.01.2023 14:42 Uhr Für den Frieden: Menschenkette von Osnabrück nach Münster

Mit einer Friedens-Kette von Osnabrück nach Münster wollen am 24. Februar zahlreiche Menschen gegen Kriege protestieren. Das ist der Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr. 40.000 Menschen braucht es nach Angaben der Stadt Osnabrück für die rund 55 Kilometer lange Strecke. Zahlreiche Gruppen, Vereine und Organisationen haben sich schon angemeldet. Trotzdem gibt es noch große Lücken in der geplanten Menschenkette. Man hoffe, dass auch Fußballvereine wie der VfL Osnabrück und Preußen Münster mitmachen und sich auch zahlreiche Niederländer an der Aktion beteiligen, sagte Johannes Bartelt von der Osnabrücker Friedensinitiative dem NDR in Niedersachsen.

