Stand: 13.06.2022 08:26 Uhr Fünfjähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist bei einem Unfall am Sonntagabend in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 22 Jahre alter Mann am Abend mit seinem Auto in der Nähe eines Spielplatzes, als der Junge auf die Straße lief. Der Fünfjährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.06.2022 | 07:30 Uhr