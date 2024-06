Stand: 13.06.2024 13:56 Uhr "Frontalangriff": Taxi-Fahrer wettern gegen Busse auf Abruf

Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) hat das Bus-Angebot "Lütti" des Landkreises Osnabrück am Mittwoch als "Frontalangriff" auf Taxi- und Mietwagen-Unternehmen kritisiert. Die elf Kleinbusse können seit April bei Bedarf per App oder Telefon an Haltestellen bestellt werden. Der Fahrpreis hängt von der am Ende zurückgelegten Entfernung ab. Ein Angebot, das laut GVN dem von Taxi-Unternehmen sehr nahe kommt - aber "zu einem Billigpreis". Der Verband befürchtet, dass der Kreistag in seiner nächsten Sitzung 35.000 besonders günstige Fahrten als Rabattaktionen genehmigen könnte. Das nähme den Taxi- und Mietwagen-Unternehmen in Bramsche, Melle und der Samtgemeinde Bersenbrück jegliche Chance zum Überleben, so der GVN. Der Verband appellierte an die Abgeordneten des Kreistages, den entsprechenden Antrag abzulehnen.

Weitere Informationen "Lütti": Neue Busse fahren auf Abruf im Landkreis Osnabrück Die Kleinbusse können in Bramsche, Melle und der Samtgemeinde Bersenbrück angefordert werden. Das Projekt ist ein Test. (04.04.2024)

