Stand: 02.06.2021 11:52 Uhr Fronleichnam: Es wird voll in Osnabrück

Die Stadt Osnabrück erwartet am Donnerstag zahlreiche Besucher aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Dort ist Fronleichnam ein Feiertag. Menschen aus NRW nutzen das traditionell, um in Osnabrück zu shoppen. Angesichts der Pandemie und der Lockerungen unter steht der "kleine Westfalentag" besonderer Beobachtung. Schließlich ist es erstmals seit Monaten wieder möglich, in der Stadt ohne Test einzukaufen. Dazu kommt, dass auch die Gastronomie wieder geöffnet hat. Die Polizei will viel kontrollieren. Der Einsatz von Sonderstreifen oder besondere Kontrollaktionen sei aber nicht geplant, sagte eine Polizeisprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.06.2021 | 06:30 Uhr