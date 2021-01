Friedhofsschatz von Dinklage: Entdecker bekommt wohl nichts Stand: 29.01.2021 15:25 Uhr Der Entdecker eines Goldschatzes auf einem Friedhof in Dinklage wollte gegen die Stadt auf Herausgabe des Fundes klagen. Das Oberlandesgericht Oldenburg macht ihm nun einen Strich durch die Rechnung.

Der Friedhofsgärtner hatte Prozesskostenhilfe für seien Klage gegen die Stadt gefordert. Doch wie zuvor schon das Landgericht, lehnte nun auch das OLG eine solche ab. Denn die Richter sahen keinen Anspruch des Friedhofsgärtners auf den Schatz oder einen Finderlohn. Wie eine Gerichtssprecherin am Freitag sagte, ist der Beschluss unanfechtbar. Damit geht der Finder wohl leer aus.

Rechtmäßiger Eigentümer weiterhin unbekannt

Der Mitarbeiter einer Gartenbaufirma hatte im Juni 2016 auf dem Friedhof hinter einer Grabreihe 105.000 Euro in bar und sechs Kisten mit Goldmünzen gefunden. Der Fund hatte zu dem Zeitpunkt einen Gesamtwert von rund einer halben Million Euro. Die Stadt Dinklage nahm Münzen und Geld in Verwahrung und suchte mehrfach nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Bislang konnte jedoch nicht geklärt werden, wer die Gegenstände vergraben hat.

Weder Fund noch Schatz - damit keine Aussicht auf Erfolg

Dass der Friedhofsgärtner im Falle einer Klage gegen die Stadt keine Aussichten auf Erfolg hat, begründete das OLG ebenso wie schon zuvor das Landgericht Oldenburg: Es handele sich nicht um einen Fund, da Geld und Kisten absichtlich vergraben und nicht verloren gewesen seien. Ein Finderlohn käme deshalb nicht infrage. Darüber hinaus sei es im juristischen Sinne kein Schatz. Dafür sei das nötige Alter nicht erreicht. Einige der Goldmünzen stammen aus dem Jahr 2016.

Frau meldet sich als angebliche Eigentümerin

Im März vergangenen Jahres hatte sich bei der Stadt eine Frau gemeldet, die behauptet hatte, die Eigentümerin zu sein. NDR.de hat am Freitagnachmittag eine Anfrage an die Stadt gestellt, was die Untersuchungen in diesem Fall ergeben haben. Eine Antwort steht noch aus.

