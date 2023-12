Stand: 08.12.2023 10:44 Uhr Friedenslicht aus Bethlehem erreicht das Bistum Osnabrück

Pfadfinder verteilen ab Sonntag wieder das Friedenslicht aus Bethlehem in den Gemeinden des Bistums Osnabrück. Dabei wird die Flamme von Kerze zu Kerze weitergegeben. Das Licht wird jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und von den Pfadfindern nach Europa gebracht. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen mit der Aktion ein Zeichen für den Frieden setzen. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto "Auf der Suche nach Frieden". Am Sonntag wird das Friedenslicht im Osnabrücker Dom zunächst an die Pfadfinderstämme im Bistum weitergegeben. Sie verteilen es dann wiederum weiter, unter anderem in Georgsmarienhütte, Rulle (Landkreis Osnabrück), Nordhorn (Grafschaft Bentheim), Haselünne und Haren an der Ems.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.12.2023 | 13:30 Uhr