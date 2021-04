Stand: 22.04.2021 10:19 Uhr Freie Ausbildungsplätze in der Region Osnabrück

In der Region Osnabrück gibt es noch zahlreiche unbesetzte Ausbildungsplätze für das kommende Ausbildungsjahr. Das teilte die Agentur für Arbeit mit. Insbesondere im kaufmännischen Bereich seien noch Stellen frei. Aber auch wer zum Beispiel Anlagenmechaniker oder Metallbauer werden wolle, habe gute Chancen, so die Leiterin der Arbeitsagentur Osnabrück. Sie rät jungen Menschen, sich trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr um einen Platz zu bewerben. Denn: Im nächsten Jahr sei die Konkurrenz vermutlich größer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.04.2021 | 13:30 Uhr