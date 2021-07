Stand: 09.07.2021 12:04 Uhr Freibäder im Landkreis Osnabrück lassen mehr Besucher zu

Einige Freibäder im Raum Osnabrück erhöhen die maximal zulässigen Besucherzahlen, etwa die Bäder in Melle, Schledehausen und Osnabrück. Der Grund sind die aktuell niedrigen Corona-Inzidenzen. In den Freibädern in der Meller Stadtteilen Riemsloh und Wellingholzhausen sind nun 125 statt 75 Gäste erlaubt. An den Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes hat sich zwar nichts geändert. Die Betreiber waren allerdings teils vorsichtiger als nötig, sagt Sebastian Philipp von den Stadtwerken Osnabrück. Im Moskaubad erhöhen sie die Besucherzahl nun um 100 - und auch damit reizen sie die eigentlich erlaubte Höchstzahl noch nicht aus. In allen Freibädern ist nach wie vor eine Online-Reservierung notwendig.

