Freibad geöffnet: Bohmte schwimmt noch bis Heiligabend Stand: 20.12.2021 14:55 Uhr Bahnen ziehen bei angenehmen 27 Grad Celsius Wassertemperatur: Noch bis Heiligabend bleibt das Freibad in der Gemeinde Bohmte im Landkreis Osnabrück geöffnet. Täglich kommen bis zu 100 Gäste.

Die ungewöhnliche Öffnungszeit bis weit in den Winter hinein sei aus der Not geboren, erklärt Bürgermeisterin Tanja Strotmann (parteilos). Die Sanierung des Hallenbads dauere länger als geplant und werde sich vermutlich noch bis ins neue Jahr ziehen. "Da haben wir im Spätsommer gesagt, wir lassen das Freibad mal so lange auf, wie es geht."

Mit Weihnachten schließt das Bad bis Frühjahr

Dass das Bad noch immer geöffnet ist, sei auch dem milden Wetter geschuldet. Das Bad werde zwar mit Hilfe einer Biogasanlage beheizt, sodass Temperaturen von 25 bis 28 Grad möglich seien, doch bei Minusgraden habe das Bad auch schon schließen müssen, so die Bürgermeisterin. Mit dem Weihnachtsfest sei dann aber bis Frühjahr Schluss.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.12.2021 | 19:30 Uhr