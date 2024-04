Stand: 11.04.2024 07:36 Uhr Frauen belästigt und Penis-Foto gezeigt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in den vergangenen Monaten in Lohne (Landkreis Vechta) immer wieder Frauen belästigt haben soll. Bereits im vergangenen September habe der Mann eine 55-jährige Lohnerin beim Spazierengehen angehalten und immer wieder obszön angesprochen. Anfang April kam es nach Polizeiangaben zu zwei Vorfällen an einem Tag: Der noch unbekannte Mann soll Frauen verfolgt und angesprochen haben. Daraufhin soll er ihnen auf dem Handy ein Foto eines männlichen Geschlechtsteils gezeigt haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Ähnliches erlebt oder beobachtet haben. Hinweise nehmen die Polizei Vechta unter Telefon (04441) 94 30 und die Polizei Lohne unter Telefon (04442) 80 84 60 entgegen.

