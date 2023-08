Stand: 18.08.2023 13:48 Uhr Frau stirbt in Heim - Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt nach einem womöglich unnatürlichen Tod einer Heimbewohnerin. Zuerst berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" darüber. Die 1976 geborene Frau ist demnach bereits am 5. Mai dieses Jahres in einer Einrichtung in Osnabrück gestorben. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer, am Freitag mitteilte, steht eine Pflegekraft im Verdacht, der Bewohnerin zu viel Morphium verabreicht zu haben. Allerdings müsse noch ein Gutachten abgewartet werden, das Aufschluss über eine mögliche Überdosierung geben soll.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.08.2023 | 16:00 Uhr