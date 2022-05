Frau nach Messerstichen notoperiert: Polizei sucht 25-Jährigen Stand: 13.05.2022 14:30 Uhr Nach einem Gewaltverbrechen im Landkreis Emsland fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Er soll in Geeste eine 19-Jährige lebensgefährlich verletzt haben.

Die junge Frau wurde leblos auf einem Schulhof aufgefunden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag. Auf das Opfer sei mehr als 20-mal eingestochen worden, auch in Richtung Herz und Lunge. Nach einer Notoperation sei ihr Zustand zwar stabil, dennoch bestehe weiterhin Lebensgefahr. Offenbar kannten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter und gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Streit.

Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen

Die Polizei warnt davor, Anhalter mitzunehmen, der 25-Jährige sei hochgefährlich und könnte bewaffnet sein. Demnach ist der Verdächtige etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und soll aktuell einen Dreitage-Bart tragen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, sie ermittelt wegen versuchter Tötung. Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Nach letztem Ermittlungsstand könnte sich der Gesuchte im Raum Münster oder Köln aufhalten. Kontakte ins umliegende Ausland seien jedoch nicht auszuschließen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0591) 87 681 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.05.2022 | 08:00 Uhr