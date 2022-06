Stand: 16.06.2022 11:18 Uhr Frau bei Unfall in Lingen schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Mittwochabend in Lingen (Landkreis Emsland) eine 66-jährige Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei kam sie aus unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau war auf der Bremer Straße in Richtung Haselünne unterwegs gewesen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

