Stand: 27.05.2024 22:05 Uhr Frau an Zebrastreifen angefahren und lebensgefährlich verletzt

In Melle (Landkreis Osnabrück) ist eine Frau bei einem Unfall an einem Zebrastreifen lebensgefährlich verletzt worden. Die Fußgängerin ist nach Angaben der Polizei von einem Auto angefahren worden. Die Frau, die ungefähr 50 Jahre alt sein soll, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Er oder sie sei nicht verletzt.

