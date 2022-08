Stand: 30.08.2022 08:31 Uhr Frachter läuft auf Mittellandkanal mit Wasser voll

Ein Frachtschiff ist in einem Wendebecken in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) mit Wasser vollgelaufen. Durch ein Leck im Rumpf dringe seit Montagabend Wasser aus dem Mittellandkanal ins Innere des Schiffes, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Seit der Nacht versuchten Rettungskräfte das Wasser abzupumpen und das Leck zu schweißen, um das Boot vor dem Untergehen zu retten. Die Ursache für den Schaden am Rumpf blieb zunächst unklar. Laut Polizei könnte er aber bei dem Versuch, das Schiff am Anleger festzumachen, entstanden sein.

VIDEO: Bad Essen: Frachtschiff schlägt im Mittellandkanal leck (1 Min)

