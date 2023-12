Stand: 18.12.2023 15:32 Uhr Förderstopp für E-Autos: Zulassungsstellen haben improvisiert

Wegen des kurzfristigen Förderstopps für Elektroautos hatten in Meppen und Nordhorn die Zulassungsstellen am Sonntagnachmittag außerplanmäßig geöffnet. Autokäufer mit Wohnsitz im Emsland und der Grafschaft Bentheim konnten sich eine Zulassung abholen. Das hatten die beiden Landkreise spontan mitgeteilt. Gut zwei Dutzend Menschen nutzten das Angebot in Meppen, wie ein Landkreissprecher sagte. Die Zulassungsstelle öffnete demnach von 16 bis 18 Uhr. Die Kunden, die ihre Wagen noch zulassen konnten, hätten sich sehr darüber gefreut. Der Hintergrund: Die Bundesregierung hatte erst am Samstag bekannt gegeben, dass nur noch bis Sonntag gestellte Förderanträge berücksichtigt werden. Für die Auszahlung der Prämie musste der Wagen bereits zugelassen sein.

Weitere Informationen Ladestationen: So löchrig ist das Netz für Elektroautos Gerade einmal 20.900 öffentliche Ladepunkte gibt es im Norden. Eine Analyse zeigt, wie gut oder schlecht es in Ihrem Kreis aussieht. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.12.2023 | 08:30 Uhr