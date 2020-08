Stand: 03.08.2020 20:16 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Flughafen Osnabrück: Noch kein Corona-Test positiv

Bei Corona-Tests von Reiserückkehrern aus Risikogebieten sind am Flughafen Münster-Osnabrück bislang keine Infektionen festgestellt worden. Das sagte ein Sprecher des zuständigen Labors dem NDR. Am Montag wurden die Ergebnisse von gut 70 weiteren Untersuchungen erwartet, hieß es. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) werden an den Flughäfen in NRW rund 2,5 Prozent der Urlauber Corona-positiv getestet. Dies sei eine "relativ hohe" Trefferquote. Bis zu 50 Prozent der Rückkehrer machten von dem kostenlosen Angebot Gebrauch.

Nachfrage in Hannover steigt

Am Flughafen Hannover in Langenhagen finden die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer Anklang, wie die Johanniter NDR 1 Niedersachsen mitteilten. Die Helfer kümmern sich um die Untersuchungen in dem Testzentrum. Sie waren zunächst nur für Reisenden gedacht, die aus Risikogebieten nach Hannover kamen. Mittlerweile dürfen sich dort alle Urlaubsrückkehrer kostenlos und freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Das Zentrum am Flughafen sei aber ausschließlich für Fluggäste gedacht, so ein Sprecher des Airports. Der Flug müsse mit Ticket oder Bordkarte nachgewiesen werden.

