Fliegerbomben in Fürstenau werden heute gesprengt

Im Offroad-Park "Fursten Forest" in Fürstenau (Landkreis Osnabrück) sind zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie der Landkreis mitteilte, wird derzeit eine Zone mit einem Radius von rund zwei Kilometern um den Fundort evakuiert. Die örtliche Polizei sowie die Feuerwehr sind mit mehreren hundert Kräften vor Ort. Neben dem Park sind auch Teile der Wohngebiete Kranenpool, Am Hamberg und Ettenfeld mit insgesamt mehreren Tausend Bewohnern betroffen. In der IGS Fürstenau wurde ein Evakuierungszentrum eingerichtet.

Entwarnung frühestens gegen Mitternacht

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Hannover sollen die beiden Blindgänger im Laufe des Abends entschärfen. Ein Landkreis-Sprecher sagte gegenüber NDR.de, es sei schon jetzt klar, dass die Bomben gesprengt werden müssten. Es soll sich dabei um Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Gewicht von 500 beziehungsweise 1.000 Kilogramm handeln. Wenn alles glatt läuft, könnten die Anwohner gegen Mitternacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, so der Sprecher.

