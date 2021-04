Fleischbranche will Belegschaft in den Betrieben impfen Stand: 15.04.2021 09:08 Uhr Seit Ostern impfen Hausärzte gegen Corona. Das Land plant, ab Mai auch Betriebsärzte großer Firmen in die Impfkampagne einzubeziehen. Die Fleischindustrie fordert diese Strategie nun auch für sich.

Martin Müller, Vizechef des Verbandes der Fleischwirtschaft, sieht seine Branche als Vorbild im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Mit innerbetrieblichen Impfungen wolle man den nächsten Schritt gehen. Müller sagte gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist, ist unsere Branche in den Betrieben in der Lage, die Belegschaften schnell und unkompliziert durchzuimpfen. Das machen wir, kein Problem. Wenn man uns lässt."

"Corona-Geschehen in der Fleischbranche unter Kontrolle"

Die Fleischbranche - insbesondere die Schlacht- und Zerlegebetriebe - waren auch in Niedersachsen immer wieder Herde massenhafter Corona-Ausbrüche. Vielfach trugen Werkvertrags- und Zeitarbeiter von Subunternehmen das Virus in die Betriebe und von dort in die Kommunen drumherum. Schließungen waren die Folge. Die Betriebe hätten gut reagiert, so Müller. "Die jetzt diskutierte Testpflicht für die Wirtschaft ist in der Fleischbranche seit Monaten Teil des Arbeitsalltags. Wir sind hier sicherlich Vorbild. Das Corona-Geschehen ist zumindest in der Fleischbranche unter Kontrolle."

