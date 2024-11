Stand: 22.11.2024 13:03 Uhr Flammen im Dachstuhl: Feuerwehr löscht Brand in Meppen

Am Mittwochvormittag hat es in einem Wohngebiet im Meppener Stadtteil Esterfeld gebrannt. Nach Informationen des Feuerwehrsprechers Jens Menke war der Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus ausgebrochen. Es seien keine Personen in dem Haus gewesen, da dieses seit längerer Zeit leer stehe. Das Feuer sei im Dachstuhl ausgebrochen und auf das erste Stockwerk übergegriffen. Die Einsatzkräfte mussten die Dachziegeln abnehmen, um den Brandherd im Dachstuhl zu löschen, so Menke. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren Bewohner während des Einsatzes dazu angehalten worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen zur Brandursache auf.

