Stand: 23.02.2024 07:36 Uhr Fischlaster landet im Seitenstreifen: B402 stundenlang gesperrt

Der Unfall eines Fischlasters hat am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen auf der B402 im Landkreis Emsland geführt. Nach Polizeiangaben war der Fahrer gegen 6.30 Uhr auf dem Weg von Meppen in die Niederlande von der Straße abgekommen. Dort blieb der mit 20 Tonnen Fisch beladene Sattelzug im nassen Seitenstreifen stecken. Für die Bergung mussten Kräne anrücken. Die Bundesstraße konnte erst am Nachmittag wieder komplett freigegeben werden, so eine Polizeisprecherin. Der Fahrer blieb unverletzt.

