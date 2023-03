Stand: 05.03.2023 09:26 Uhr Feuerwehr bekämpft Großbrand im Emsland

Beim Brand einer Lagerhalle in Neudersum (Landkreis Emsland) ist am Samstag ein Schaden in Höhe von 550.000 Euro entstanden. Der Polizei zufolge war in der Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes gegen 19.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen, die Ursache ist unbekannt. In dem Gebäude befanden sich überwiegend landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte sowie Heuballen. Auf dem Dach der Lagerhalle war zudem eine Photovoltaikanlage installiert. Die Feuerwehren aus Dersum, Heede und Dörpen waren mit zwölf Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor. Durch die starke Rauchentwicklung kam es auf der nahe gelegenen A31 zeitweise zu Sichtbehinderungen.

