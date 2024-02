Stand: 29.02.2024 21:47 Uhr Feuerwehr Hasbergen rettet Hündin "Nala" aus Fuchsbau

Jack Russell Terrier "Nala" ist am Donnerstag von der Feuerwehr in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) aus einem Fuchsbau gerettet worden. Um die Hündin aus dem Bau befreien zu können, musste nach Angaben der Feuerwehr unter anderem ein Bagger eingesetzt werden. Hündin "Nala" konnte nach der Rettung wohlbehalten an ihre Besitzerin übergeben werden. Erst am Dienstagabend hatte die Feuerwehr in Alfhausen im Landkreis Osnabrück einen Dackel-Mischling befreit, der in einem Nutria-Bau feststeckte.

VIDEO: Hasbergen: Jack Russell Terrier aus Fuchsbau gerettet (1 Min)

