Stand: 01.03.2022 07:55 Uhr Feuerwehr-Großeinsatz wegen Scheunenbrand in Geeste

Der Brand einer Scheune in Geeste (Landkreis Emsland) hat am frühen Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Feuerwehren aus Meppen, Groß Hesepe und Osterbrock sind mit 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen sind etwa zehn Hühner und drei Schweine in der brennenden Scheune verendet. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren hunderttausend Euro.

VIDEO: Scheunenbrand: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden (1 Min)

