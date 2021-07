Stand: 28.07.2021 12:14 Uhr Feuer zerstört Schweinestall in Bramsche

Ein Feuer hat einen Schweinestall in Bramsche (Landkreis Osnabrück) zerstört. Als die Feuerwehr am Mittwochvormittag alarmiert wurde, stand das Gebäude in Bramsche bereits in Flammen. Laut Polizei stürzte das Dach wenig später ein. In dem Stall waren 1.500 Tiere untergebracht. Wie viele von ihnen verendeten, ist noch unklar. Die Feuerwehr versucht derzeit mit einem Großaufgebot, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.07.2021 | 12:00 Uhr