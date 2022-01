Stand: 08.01.2022 11:50 Uhr Feuer zerstört Haus in Walchum im Emsland

In Walchum im Emsland ist am Sonnabend ein Haus durch ein Feuer zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Morgen zunächst eine Scheune in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf das angrenzende Wohnhaus über. Die fünf Bewohnenden blieben den Angaben zufolge unverletzt. Mit 72 Menschen und neun Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Dersum, Dörpen und Heede im Einsatz. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.01.2022 | 11:00 Uhr